Joana chega ao topo da Worten após 26 anos de Sonae

O grupo Sonae, que tem Cláudia Azevedo como CEO, continua a reforçar a promoção da igualdade de género nas posições de liderança, somando mulheres no topo dos seus negócios.





Formada em Engenharia pela Universidade do Porto e com MBA, Joana Ribeiro da Silva está no universo Sonae há já 26 anos.





Começou como diretora de marketing do então Banco Universo, em novembro de 1996, tendo passado pela Sonaecom, Optimus (atual Nos) e MO.





Leia Também Lucros da Sonae crescem 33% até setembro mas energia come margens

Desde março de 2014 que era COO (diretora de operações) da Zippy e administradora da Sonae Fashion, unidade de negócio do retalho especializado do grupo na área de vestuário, e acumulava desde 2021 o cargo de COO da Losan, cadeia de moda infantil presente em mais de quatro mil pontos de venda multimarca em 40 países, concentrando nas suas mãos a gestão de todas as marcas de moda infantil da Sonae.





2 de maio de 2023: A Worten acaba de anunciar o reforço da sua comissão executiva, com a entrada de Joana Ribeiro da Silva, como Services Chief Operating Officer, e de Rui Cohen, que liderava já o pelouro da tecnologia na empresa e foi agora promovido a Chief Technological Officer (CTO).

Leia Também Revolução na Sonae com novos nomes e marcas. A moda agora é Zeitreel

"Os dois novos elementos juntam-se a Mário Pereira (Product Chief Operating Officer) e Paulo Simões (Chief Financial Officer) na comissão executiva, liderada por Miguel Mota Freitas (CEO)", avança a Worten, com comunicado.

Um reforço da comissão executiva que visa "garantir mais foco nos seus três pilares fundamentais: melhorar a proposta de valor core (tecnologia e eletrodomésticos), lançar e desenvolver novas categorias de produtos e acelerar o desenvolvimento de serviços. Tudo isto suportado por uma proposta de valor cada vez mais omnicanal, de conveniência e democratização de preços", explica a empresa do grupo Sonae.

Leia Também Sonae concentra gestão ibérica da moda infantil em Joana Ribeiro da Silva

"Estamos confiantes na eficácia desta estratégia, o crescimento recente da empresa tem confirmado a aposta nestes três eixos. Sentimos, por isso, ser importante reforçar ainda mais esta aposta. Pretendemos especializar ainda mais o foco nos eerviços, e dar mais visibilidade e presença às áreas de tecnologia na estrutura organizativa da nossa empresa", afirma Miguel Mota Freitas.

Formado em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações no Instituto Superior Técnico, Rui Cohen é Head of IT na Worten desde setembro de 2019, após mais de 10 anos na Sonae Distribuição, primeiro como E-Commerce IT Diretor e, depois, como IT Strategy Director Sonae Retail, tendo antes passado pela Optimus, Novis e IP Global.