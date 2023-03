Sonae lidera injecção de 5 milhões em Las Vegas para optimizar anúncios na Amazon

Com cerca de meia centena de investimentos diretos, integrando participações em empresas à escala global, desde as fases iniciais às de crescimento, a Bright Pixel Capital acaba de anunciar que liderou a ronda de investimento de Série A no valor de 5 milhões de dólares (4,7 milhões de euros) da norte-americana Mayan, uma startup totalmente remota que desenvolve software para otimização de publicidade e operações para empresas que vendem na Amazon.

Fundada por quatro engenheiros do prestigiado MIT (Massachusetts Institute of Technology), esta startup sediada em Las Vegas irá agora com esta injeção de capital "acelerar o desenvolvimento da sua plataforma de otimização de publicidade e lançar a solução self-service de melhoria da performance de vendas", revela a Bright Pixel capital, esta terça-feira, 14 de março, em comunicado.

"Esta nova solução será disponibilizada a um preço mais acessível do que a sua oferta base que inclui um gestor de conta especializado e dedicado", avança o braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae.

Leia Também Sonae lidera injeção de 14 milhões na norte-americana Chord

De acordo com a mesma fonte, a Mayan está também "a lançar gratuitamente um produto de análise e previsão para os vendedores que estão presentes na Amazon que procuram uma melhor compreensão do seu desempenho empresarial global", contando, ainda, "alargar a sua solução a outras operações, como a gestão de stocks e ‘working capital’".

"Vender com eficiência na Amazon continua a ser extremamente complexo"

Leia Também Sonaecom concretiza venda da Maxive e encaixa perto de 65 milhões

O novo investimento soma-se aos dois milhões de dólares (1,9 milhões de euros) de financiamento "seed" que a Mayan levantou há um ano, de investidores como o Y-Combinator, Global Founders Capital, Alumni Ventures Group, ESAS Ventures e Alarko Ventures.

Leia Também Sonae lidera investimento de 7,3 milhões numa construtora de avatares

"Vender com eficiência na Amazon continua a ser extremamente complexo, exigindo a análise de várias fontes de dados e a otimização de diversas dimensões de negócio, incluindo publicidade, stocks e ‘working capital’", começa por afirmar Manuel Queiroz, diretor de investimento da Bright Pixel Capital.

Ora, enfatiza Manuel Queiroz, "os fundadores da Mayan têm um conhecimento profundo de como crescer negócios na Amazon e a plataforma que criaram permite que os seus clientes acedam a tecnologia sofisticada para escalar as suas empresas, com resultados comprovados, aumentando a sua base de clientes cinco vezes num ano", realça o mesmo gestor da Bright Pixel Capital, a anteriormente designada Sonae IM, que soma participações em empresas à escala global ao investimento em áreas estratégicas de negócio como a cibersegurança, infra-estrutura digital e tecnologia aplicada ao retalho.

"Muitos dos nossos clientes dizem-nos que existe uma lacuna no ecossistema de soluções para as empresas que vendem na Amazon", explica Chris Compean, cofundador e CEO.

"Um dos nossos fatores diferenciadores é que desenvolvemos os nossos produtos em contacto com atuais e antigos vendedores bem-sucedidos na Amazon, quer sejam nossos clientes ou nossos colegas de equipa. Na Mayan, ajudamos os nossos clientes através da criação de automatismos e informações orientados por dados que ajudam a impulsionar o seu crescimento", afiança Compean.

Publicidade na Amazon vale 29 mil milhões de euros

De acordo com a Bright Pixel Capital, a Amazon reúne atualmente mais de seis milhões de vendedores no seu ecossistema, sendo a publicidade cada vez mais relevante, com um crescimento de 7 (6,5 mil milhões de euros) para 31 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros) entre 2018 e 2021.

"O valor representa metade da receita que a Amazon gera por meio da Amazon Web Services, sendo maior do que o negócio de publicidade do YouTube. Ao estar a tornar-se num espaço do tipo ‘pay to play’, com 40% das vendas associadas a publicidade, a plataforma da Amazon está a ficar progressivamente mais complexa e com um custo por clique mais elevado para os seus vendedores", observa o braço de investimento tecnológico da Sonae.

Ainda segundo a mesma fonte, nos primeiros três de utilização da plataforma, os vendedores da Amazon veem um aumento de 28% no ROAS (‘return on ad-spend’) e um crescimento de 47% nas vendas associadas a publicidade, garantindo ainda que, neste prazo, os clientes atingem tipicamente o seu mês mais alto de vendas geradas por anúncios, sem aumento de custos com publicidade.

"Em apenas dois anos de operação, a Mayan já ajudou a gerar mais de 80 milhões de dólares [74,7 milhões de euros] em vendas associadas a anúncios e mais de 160 milhões de dólares [149,4 milhões de euros] em vendas totais pela Amazon", remata a Bright Pixel Capital.