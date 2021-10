Mercadona cria 65 empregos com nova loja em Leça da Palmeira

A Mercadona inaugurou um supermercado em Leça da Palmeira, a segunda loja no concelho de Matosinhos. A retalhista espanhola cria, assim, 65 postos de trabalho através da abertura desta nova loja.

Em comunicado, a empresa indica que esta loja conta com 1.900 metros quadrados de área de vendas, incluindo secções de charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e ainda um pronto a comer. A Mercadona indica também que esta loja disponibilizará outras opções, como "mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento ou ainda uma máquina de sumo de laranja espremido na hora".

De acordo com a nota da empresa, esta loja está inserida na Rua das Icas, num dos principais eixos de acesso às praias.

No exterior da loja haverá 130 lugares de estacionamento e ainda dois lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, ligados à rede Mobi.E, "indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica".

"A nova loja da Mercadona em Leça da Palmeira é um projeto que muito nos orgulha. Situando-se num dos principais eixos de acesso às conhecidas praias de Leça da Palmeira, desejamos que seja o novo supermercado de eleição dos" leceiros". Além da localização privilegiada e central, nesta loja os nossos "chefes" (clientes) vão poder continuar a encontrar produtos de grande qualidade a preços imbatíveis, numa loja ampla e confortável", afirma Joana Ribeiro, diretora regional de relações externas da Mercadona do distrito do Porto.

Até ao final deste ano, a empresa tem prevista a inauguração de quatro supermercados. A próxima abertura está prevista para o final deste mês, no dia 16, com a inauguração da loja de Vila do Conde, na Avenida General Humberto Delgado.