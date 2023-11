Savannah alvo de buscas no âmbito da investigação ao negócio do lítio

A Savannah Resources, que está a desenvolver em Portugal o projeto de lítio da Mina do Barroso, em Boticas, foi alvo de buscas no âmbito da investigação aos negócios do hidrogénio e do lítio "A Savannah confirma que as autoridades visitaram determinadas localizações. A Savannah cooperou totalmente com as autoridades de investigação e vai continuar a fazê-lo. Nem a Savannah nem nenhum dos diretores ou funcionários foram visados pela investigação", ou seja, constituídos arguidos, esclarece, em comunicado.Na mesma nota, a mineira britânica garante, no entanto, que os trabalhos do projeto da mina do Barroso prosseguem livremente enquanto a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está em curso.A empresa assegura ainda que "sempre conduziu e sempre conduzirá o negócio de forma totalmente legal e transparente" e que fará novos anúncios relacionados com a investigação quando for adequado.