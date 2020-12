Secretária de Estado do Turismo quer TAP "forte" e com rotas de longo curso

A secretária de Estado do Turismo quer que a TAP se mantenha como uma companhia aérea "forte" após a reestruturação de que a empresa vai ser alvo, para que possa responder às necessidades do turismo nacional, em particular no que diz respeito às rotas de longo curso. As declarações foram feitas esta quarta-feira, 16 de dezembro, durante uma audição parlamentar."Na perspetiva do turismo, a TAP é um operador muito importante", começou por dizer Rita Marques na comissão parlamentar de economia, lembrando que "45% de todos os turistas que chegaram a Portugal por via aérea, em 2019, foram transportados pela TAP".Assim, frisou, a TAP é "fundamental" para o setor. "Da perspetiva do turismo, queremos ter uma TAP forte, que possa responder as nossas necessidades, em particular nas ligações de longo curso, que são tão importantes para o turismo nacional", afirmou.O plano de reestruturação da TAP, recorde-se, prevê a redução em cerca de 25% do número de rotas que existiam em 2019. No ano passado, a companhia aérea operava 95 rotas, para 38 países. Assim, mais de duas dezenas de rotas serão eliminadas, não sendo ainda conhecidas quais os destinos para onde a TAP deixará de voar.Ainda durante a audição, Rita Marques foi questionada sobre se o Governo pretende manter os apoios à organização do Web Summit, que este ano totalizaram 11 milhões de euros, apesar de o evento ter sido realizado de forma totalmente virtual, não tendo, por isso, representado qualquer retorno económico imediato.A secretária de Estado do Turismo reconhece que "o retorno para o turismo e para Portugal, enquanto marca e nação, foi inferior" ao desejado pelo Governo, mas esclarece que os termos da organização deste evento estão em constante negociação."Os termos negociais estão, continuamente, a ser objeto de revisão. Esta é uma matéria que estamos continuamente a avaliar e estamos em conversa muito viva com a organização, para perceber o que nos reservam os próximos oito anos em que o evento será realizado em Lisboa".A realização do Web Summit em Lisboa por dez anos foi acordada entre o Governo e a organização do evento em 2018. Nessa altura, ficou acordado que o evento teria um apoio de 11 milhões de euros por ano, o equivalente a um total de 110 milhões de euros. O valor deste investimento é repartido entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa. Já a cláusula de rescisão do contrato é de 340 milhões de euros por cada ano não cumprido.