Pedro Nuno Santos: “A TAP cresceu demasiado depressa”

O ministro das Infraestruturas afirmou no Parlamento que o número de contratações e de aviões da TAP foram “acima do que estava no plano estratégico acordado com o Estado”, considerando que este foi um “erro tremendo e grave” da gestão privada.

