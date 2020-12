"Temos muitos anos de dificuldades pela frente" na TAP, assume Miguel Frasquilho

Leia Também As 12 questões-chave da reestruturação da TAP

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, admite que o plano de reestruturação da companhia aérea é "extraordinariamente duro", mas acredita que era o único caminho possível e que o mesmo será aprovado pela Comissão Europeia. Ainda assim, reconhece que a empresa terá "muitos anos de dificuldades pela frente".As declarações foram feitas em entrevista à TVI , transmitida esta segunda-feira, 14 de dezembro. "O plano é extraordinariamente duro, é muito exigente e vai obrigar a que a TAP mude de vida em relação às últimas décadas. A TAP não pode continuar a dar prejuízo crónico todos os anos", começou por dizer o responsável.Miguel Frasquilho afirma ainda que espera que o plano seja aprovado pela Comissão Europeia, o que poderá acontecer no primeiro trimestre do próximo ano. "É um plano que me deixa confiante de que possa vir a ser aprovado. É um plano cauteloso, prudente, sólido e resiliente. Tem todas as características para que a Comissão Europeia o possa aprovar. Algures durante o primeiro trimestre teremos a resposta final por parte da Comissão Europeia e, até lá, haverá contactos informais", adiantou.Até lá, a administração da TAP vai negociando com os sindicatos, "no sentido de preservar mais emprego".Seja como for, Miguel Frasquilho alerta que só em 2024 ou 2025 é que a TAP regressará aos níveis que eram registados em 2019, antes da pandemia. "A retoma e a recuperação serão muito lentas. Temos muitos anos de dificuldades pela frente", frisou.