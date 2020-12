TAP tem 83 milhões para pagar saída de trabalhadores

A TAP tem 83 milhões de euros em carteira para pagar as saídas de trabalhadores que estão programadas para o próximo ano. A informação é avançada esta terça-feira, 15 de dezembro, pelo Público O plano para a saída de trabalhadores da TAP passa, numa fase inicial, por um quadro de adesões voluntárias, que inclui rescisões amigáveis (que darão direito a subsídio de desemprego), trabalho parcial (que será pensado tendo em conta a sazonalidade) e licenças sem vencimento. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, chegou a apontar a hipótese de reformas antecipadas, mas, segundo o Público, ainda não é certo que isso aconteça, já que essa solução ainda não é consensual dentro do Governo.Uma segunda fase prevê um despedimento coletivo na empresa, tendo já sido identificados 2.000 trabalhadores que poderão ser abrangidos.Até lá, a TAP terá de ser declarada empresa em situação económica difícil, o que deverá acontecer até ao final deste ano, segundo adianta o Público. Será dado, assim, o primeiro passo para a implementação do plano de reestruturação.