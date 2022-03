Sonae lança Contacto para recrutar 80 jovens talentos

"Na Sonae, ou se é líder ou candidato a líder", disse, um dia, Belmiro de Azevedo, o já falecido líder do maior grupo privado português, que idealizou em 1986 uma iniciativa pioneira em Portugal, mercado até então virgem em programas de "trainees".

Trata-se do Programa Contacto da Sonae, iniciativa que integra a Sonae, a Sonae Capital e a Sonae Arauco, e que este ano vão proporcionar a 80 jovens talentos a oportunidade de iniciarem a sua carreira profissional no maior grupo privado português.

Através do Contacto, "os jovens vão poder desenvolver o seu potencial através de estágios remunerados que lhes abrirão as portas a uma carreira no universo Sonae", salienta o grupo com sede da Maia, em comunicado.

As candidaturas decorrem até 13 de abril e estão abertas a alunos finalistas ou recém-graduados de licenciaturas e mestrados.

O Contacto destina-se a jovens de várias áreas de formação, nomeadamente Tecnologias de Informação, Computação, Engenharia, Física, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing, Comunicação, entre outras, com os estágios a decorrerem em áreas como o retalho alimentar, a moda, a eletrónica, os serviços financeiros ou a energia.

"Privilegiamos pessoas com espírito empreendedor, com uma grande vontade de aprender e de criar impacto. Proporcionamosa cada ‘trainee’ uma experiência única, assente na personalização da sua jornada, ao longo da qual desenvolve competências pessoais e profissionais, através de mentoria, ‘networking’ e contacto com líderes dos negócios. No final do programa, os jovens talentos têm oportunidade de continuar o seu percurso numa das nossas empresas", enfatiza Eduardo Mendes, head of people & leadership da Sonae.

Os interessados devem registar-se no site https://sonaetrainee.com.