Colombo e NorteShopping vão apagar as luzes de Natal durante o dia

"Nós pouco notamos, mas o planeta sim" é o mote da "Energia Positiva", nome da campanha lançada agora pelo maior operador nacional de centros comerciais, que tem como objetivo reforçar a redução do consumo de energia, que" face a 2019 já conta com uma redução de 22% nos ativos geridos em Portugal", garante a Sonae Sierra, em comunicado.

O compromisso do braço imobiliário da Sonae com a poupança energética estende-se ao Natal: "Durante a época natalícia, teremos algumas medidas no que respeita à iluminação - redução da quantidade de luzes decorativas, a totalidade de iluminação será de alta eficiência (LED) e manteremos as luzes apagadas durante o horário diurno até às 18 horas", avança a empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira.

"Na Sierra, a otimização contínua da gestão de recursos sempre foi uma prioridade. A crise energética que a Europa enfrenta neste momento, leva-nos a implementar medidas que permitam reforçar ainda mais a redução dos consumos energéticos dos centros que gerimos.

Deste modo, mitigamos o impacto da escassez de recursos e o aumento dos preços, seguindo em linha com as recomendações dos governos e agências reguladoras do setor energético", explica Cristina Santos, diretora executiva da área de property management da Sierra.

Entre as medidas tomadas nos últimos anos para aumentar a eficiência energética dos centros comerciais geridos pela Sierra estão "a instalação de iluminação de elevada eficiência; a otimização dos horários de funcionamento da iluminação e dos equipamentos; e a gestão eficaz dos sistemas de ar condicionado, através da maximização da ventilação natural e da reutilização de recursos já instalados".





A nível dos custos energéticos, a Sonae Sierra afiança que registou uma poupança de 12,3 milhões em custos devido à aplicação de medidas de ecoeficiência, e o consumo de energia dos seus centros comerciais reduziu 66% desde 2002.





Por outro lado, acrescenta, o consumo de água diminuiu 41% desde 2003 e a percentagem de água reciclada e reutilizada situa-se nos 6%, tendo reduzido as suas emissões de CO2 em 84% desde 2005.

A Sierra adianta que desenvolveu também o programa de eficiência energética Bright, que "possibilitou identificar mais de 700 oportunidades de melhoria desde 2012 e gerar uma poupança potencial de mais de sete milhões ao ano".

Entretanto, tendo como objectivo atingir a neutralidade carbónica em 2040, a Sonae Sierra pretende instalar, nos próximos dois anos, painéis fotovoltaicos em todos os "shoppings".





O braço imobiliário do grupo Sonae, que está presente em 11 países e gere globalmente mais de oito mil milhões de euros em ativos imobiliários de diferentes setores e usos, é o maior operador de centros comerciais em Portugal, fazendo parte do seu portefólio complexos comerciais como o Colombo, NorteShopping, Vasco da Gama, GaiaShopping, ArrábidaShopping ou CascaisShopping.