Sonae Sierra ativa “shopping” gigante na capital do Kosovo

O Kosovo proclamou a independência em 2008, uma década depois de uma guerra sangrenta que matou 13 mil pessoas, continuando a registar conflitos esporádicos. A Sérvia nunca reconheceu a secessão deste território.

Ora, em Pristina, capital do Kosovo, um país com um terço da superfície do Alentejo e cerca de 1,7 milhões de habitantes, vai abrir em breve aquele que será o maior centro comercial do Sudeste da Europa.

Com 239 mil metros quadrados e 115 mil de área bruta locável, totalizando 235 lojas, além de estacionamento para mais de 3.500 veículos, o Prishtina Mall também faz parte do portefólio da maior operadora portuguesa de centros comerciais.

"A Sierra firmou um contrato para prestar um amplo leque de serviços com o Prishtina Mall", anuncia o braço imobiliário do grupo Sonae, esta segunda-feira, 3 de outubro,num comunicado em que dá conta que nos primeiros nove meses deste ano assinou mais 23 novos contratos de serviços de "property management" e leasing.

No caso do Prishtina Mall, em causa está o fornecimento de serviços de consultoria em relação ao "mix" de lojistas e aspetos operacionais do centro comercial, incluindo consultoria na ativação do "shopping".

"Desde o início do ano, a empresa conta com mais 11 novos contratos da área de ‘property management’ e 12 de leasing, ao serviço de diferentes perfis de clientes, de institucionais a investidores privados", detalha a Sonae Sierra.

Os novos contratos foram assinados em "mercados-chave", como Alemanha, Espanha, Itália, polónia, Portugal e Marrocos, além do novo mercado kosovar.

"Estamos muito satisfeitos com o incremento relevante de novos contratos de serviços conseguido nestes primeiros nove meses do ano, para além de reforçarmos a nossa posição como gestores e agentes de comercialização de centros comerciais e ‘retail parks’, salientamos a entrada em novas tipologias de ativos, como edifícios de uso misto e comercialização de escritórios, assim como a expansão do nosso negócio em novos países, com a captação de novos clientes", enfatiza Cristina Santos, diretora executiva da área de "property management" da Sierra.





Um dos ativos recentemente adicionados ao portefólio de gestão foi o Atrium Saldanha, enquanto em Espanha é, desde setembro, responsável pela comercialização do Breogán Park, na Corunha, o maior projeto de "retail park" e de uso misto em desenvolvimento no país, contando mais de 60 mil metros quadrados de área bruta locável.

Na Alemanha, a Sonae Sierra começou a gerir o Europa Galerie em Saarbrücken, num país onde conta com um portefólio de sete ativos sob gestão. Já em Itália, ganhou um contrato de "leasing" para o centro Vulcano, que se situa na área metropolitana de Milão e conta com cerca de 160 lojas.

Entre os vários ativos adicionados ao portefólio de gestão fora da Europa, destaca-se o Aeria Mall, em Casablanca, Marrocos, onde a Sierra é responsável pela gestão e comercialização deste activo.

Atualmente, a Sonae Sierra está presente em 11 países e gere globalmente mais de oito mil milhões de euros em ativos imobiliários de diferentes setores e usos.



(notícia atualizada às 12:28)