Administrador da EDP investe 15 mil euros no aumento de capital

O administrado executivo da EDP António Martins da Costa exerceu os direitos de subscrição a que tinha direito face às ações da empresa que detinha para investir mais de 15 mil euros no aumento de capital da elétrica, informa esta terça-feira, em comunicado enviado à CMVM, a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.António Martins da Costa "procedeu ao exercício de subscrição dos respectivos direitos das 54.299 acções representativas do capital social da EDP detidas, a que correspondem 4.616 acções (sujeitas a rateio)", numa operação realizada a 23 de julho, o primeiro dia do aumento de capital em curso , informa a empresa."No âmbito da supra referida transacção de subscrição de acções da EDP, o valor de referência é de 3,30 euros, correspondendo ao montante total de 15.232,80 euros", precisa o documento.A EDP anunciou a 15 de julho um aumento de capital de mil milhões de euros , para financiar metade do investimento na aquisição da espanhola Viesgo.