Direitos da EDP sobem quase 4% no último dia de negociação

as ordens de subscrição de novas ações tornam-se irrevogáveis.Até ao momento, desde que cada direito passou a negociar à parte de cada ação a 23 de julho, estes direitos perderam 28,50% do valor, face aos iniciais 11 cêntimos. No mesmo período as ações da EDP desvalorizaram 6,51%.

Caso seja acionista da empresa e queira entrar no aumento de capital anunciado de 1,1 mil milhões de euros, terá de transmitir a sua intenção ao intermediário financeiro até ao dia 6 de agosto, que é quando termina o período de subscrição das novas ações.A EDP anunciou este aumento de capital a 15 de julho, num acordo para comprar um conjunto de ativos da elétrica espanhola Viesgo numa operação que será financiada em parte com a emissão de 309.143.297 novas ações.Este aumento de capital, o primeiro efetuado pela EDP desde que em 2004 comprou a também espanhola Hidrocantábrico, financia cerca de metade desta operação, que tem para a EDP um valor de 2 mil milhões de euros. A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade realiza um investimento líquido de 900 milhões de euros e assume 1,1 mil milhões de euros em dívida.