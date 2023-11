Alemã RWE estreia o primeiro parque solar de larga escala em Portugal

Leia Também Omexom e RWE unem-se para construir central solar de 49MW em Sines

A alemã RWE anunciou esta segunda-feira a entrada em funcionamento do Parque Solar Fotovoltaico de Morgavel, em Sines, anunciou a empresa em comunicado. A central solar tem uma capacidade de 46 MW e estende-se por uma área com 112 hectares., onde foram instalados 91.000 módulos solares bifaciais, capazes de produzir eletricidade para abastecer o equivalente a 42.000 lares portugueses.Este é o primeiro projeto de energias renováveis da subsidiária RWE Renewables Iberia em Portugal. "O parque irá reforçar ainda mais a nossa já forte pegada de energias renováveis na Península Ibérica, assim como o nosso portefólio solar global", disse o responsável da empresa, Robert Navarro, no mesmo comunicado.Após a entrada em funcionamento de três novos parques solares em Espanha, com uma capacidade de 98 MW (Las Vaguadas, Casa Valdes e Puerta del Sol) e o início da construção do projeto de Gazules, com 92 MWac, durante os últimos 12 meses, também em Espanha, a RWE tem neste momento uma capacidade solar de aproximadamente 300 MW na Península Ibérica, com seis projetos fotovoltaicos de grande escala já em funcionamento.Na energia eólica, e depois da estreia do projeto Orkoien, a RWE Renewables Iberia tem em funcionamento parques eólicos "onshore" com uma capacidade total de cerca de 500 MW.Além de Portugal e Espanha, a RWE detém centrais solares fotovoltaicas em todo o mundo – incluindo Limondale, que é um dos maiores parques solares na Austrália, com uma capacidade de 249 MW. Do portefólio de energia solar da empresa faz parte o primeiro projeto de fotovoltaico flutuantes situado num lago nos Países Baixos. Na Alemanha, a empresa está a gerir e a construir parques solares com sistemas de armazenamento (baterias) em minas a céu aberto e a estudar o desenvolvimento de centrais agrovoltaicas.