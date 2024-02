Dinamarquesa Nordic Solar vende parque solar em Portugal aos suíços da EOS

Leia Também Hyperion garante 105 milhões de euros para construir 17 parques solares em Portugal

A empresa dinamarquesa Nordic Solar anunciou esta terça-feira a venda de uma parte da sua carteira de ativos renováveis em Portugal ao grupo energético suíço EOS Holding, que investe em energia solar no mercado europeu. Com esta operação, a empresa assinala a "segunda alienação estratégica de uma central fotovoltaica do seu portefólio e também a aposta no investimento em parques de grande escala", refere em comunicado.Trata-se do parque solar da Trofa, a nordeste do Porto, com uma extensão de aproximadamente 11 hectares e uma capacidade de 2,3 MWp. Este foi o oitavo investimento da Nordic Solar e fazia parte do portefólio global da empresa desde 2016. O comprador deste ativo renovável é o grupo energético suíço EOS Holding, que opera no setor das energias renováveis desde 2010, e já conta com três centrais fotovoltaicas em Portugal."Este é o segundo desinvestimento estratégico na nossa carteira, através de um acordo concluído em poucos meses, e com base na boa cooperação com a EOS. Atualmente, a Nordic Solar concentra os seus investimentos em projectos de grande escala, nos quais a assume a responsabilidade pelo processo de conceção e construção. Esta operação reforça a estratégia de reorientação do nosso capital para parques de grande escala", afirmou Holger Bang, diretor de Investimentos da Nordic Solar (na foto).Neste momento a empresa detém ainda dois parques solares em Portugal, além de projetos noutros 12 países da Europa. Para 2024 a empresa planeia novas vendas de ativos renováveis. "Com o desenvolvimento da carteira de projetos e a construção em curso, a Nordic Solar espera duplicar a sua capacidade de produção no decorrer deste ano", diz a empresa no mesmo comunicado.A Nordic Solar é uma empresa dinamarquesa de energia solar que desenvolve, constrói e explora parques solares de grande escala na Europa. Desde a sua criação, em 2010, já opera parques solares com uma capacidade total de quase 400 MWp em toda a Europa, e tem projectos de desenvolvimento e construção que totalizam 1,9 GW.