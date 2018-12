Combustíveis descem em 2018 pela primeira vez em quatro anos

A queda acentuada das cotações do petróleo no último trimestre do ano permitiu que os preços dos combustíveis terminem 2018 abaixo do registado no início do ano. É a primeira vez que tal acontece desde 2014 no caso do gasóleo e desde 2015 no que diz respeito à gasolina.

De acordo com os cálculos do Negócios, esta segunda-feira deverá ser registada uma descida de 1,5 cêntimos no preço de venda da gasolina e de 2 cêntimos no gasóleo.

A confirmarem-se estas variações, o preço do litro da gasolina simples sem chumbo de 95 octanas deverá recuar para 1,406 euros, segundo os preços médios praticados esta semana em Portugal e que constam no site da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Este preço compara com 1,485 euros por litro no final de 2017, pelo que no acumulado de 2018 o preço da gasolina registará uma descida de cerca de 5%. Trata-se da primeira queda anual desde 2014, ano em que os preços desceram quase 17%.





No caso do gasóleo simples, o preço deverá baixar 2 cêntimos na segunda-feira, colocando o valor por litro em 1,27 euros, ligeiramente abaixo dos 1,285 euros do final de 2017. Trata-se da primeira redução de preços desde 2015, sendo que em 2016 este combustível ficou 17,5% mais caro e em 2017 voltou a subir cerca de 6%.





Apesar desta descida de preços, o gasolina está actualmente quase 10% mais cara do que no final de 2014, enquanto o gasóleo ficou cerca de 15% mais caro.

Combustíveis ao sabor do petróleo





Os preços dos combustíveis terminam o ano mais baratos do que iniciaram, mas tendo em conta os preços médios, os portugueses até terão suportado uma factura mais elevada a abastecer o automóvel em 2018.