Depois de Portugal e Polónia, EDP estreia primeiro projeto renovável híbrido em Espanha

Depois de Portugal e da Polónia, ano país. Trata-se de uma central que combina energia eólica e solar.No ano passado a EDP Renováveis tinha já colocado em operação os primeiros projetos híbridos eólicos-solares da empresa em Portugal e na Polónia, e tem agora como objetivo desenvolver mais dois parques híbridos em Espanha nos próximos meses. Além disso, a, que devem adicionar mais de 230 MW de capacidade renovável a Espanha nos próximos anos.Quanto ao primeiro projeto híbrido espanhol, está localizado no centro de Espanha, na província de Ávila, e possui 22 turbinas eólicas, com uma capacidade instalada de 14,5 MW, estando em operação há 24 anos, desde o ano 2000. O parque eólico "Cruz de Hierro" foi alvo de hibridização pela EDP Renováveis, que lhe acrescentou agora mais de 25.000 painéis solares fotovoltaicos bifaciais, que foram instalados no mesmo local.Desta forma, o complexo aumentará significativamente a produção de energia renovável naquele local, com uma capacidade instalada combinada de 28,75 MW. Juntos, os dois projetos (eólico e dolar) irão produzir mais de 58 GWh de eletricidade por ano, energia que seria suficiente para abastecer o equivalente a mais de 17.000 casas por ano.Já em junho de 2023 a EDP Renováveis tinha sido a primeira empresa em Espanha a receber autorização do Instituto para a Diversificação e Economia de Energia (IDAE) para ligar à rede um parque híbrido que combina estas duas tecnologias de produção de eletricidade limpa."Colocar em operação o primeiro projeto híbrido de Espanha reforça o nosso compromisso em desenvolver projetos pioneiros de energia limpa de maneira eficiente e sustentável num mercado-chave para a EDPR. Depois de implementar projetos semelhantes em Portugal e na Polónia, estamos satisfeitos por poder trazer soluções diferenciadoras para a transição energética espanhola", disse Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP, em comunicado.Até 2026, a EDP pretende investir 25 mil milhões de euros no desenvolvimento e implementação de energias renováveis em todo o mundo, dos quais 40% são destinados à energia eólica em terra e outros 40% à energia solar em grande escala. Espanha continua a ser um mercado estratégico para a EDP, onde a empresa tem uma capacidade instalada de quase 2 GW entre energia solar e eólica, 444 MW em energia hídrica e onde a EDP está também a desenvolver projetos de hidrogénio verde.