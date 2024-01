Rita Nabeiro: "Davos não é só para homens de fato e gravata".

Leia Também Tudo a postos para Davos. O que se espera nos próximos dias

Rita Nabeiro, CEO da Adega Mayor e administradora executiva do Grupo Nabeiro, é uma das poucas empresárias portuguesas que esta semana viajou para Davos para participar em várias sessões e eventos paralelos à 54ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, que decorre esta semana naquela cidade situada nos Alpes suíços."Davos não é só para os homens de fato e gravata. Há esse fórum mais exclusivo, que muitos dizem até não ser sequer o mais interessante que acontece aqui. O que é realmente transformador acontece à volta, em eventos paralelos", contou a responsável em declarações ao Negócios, diretamente da mais alta cidade da Europa, a mais de 1.500 metros de altitude, que nesta altura se encontra coberta de neve e com temperaturas negativasNaquela que é a sua primeira vez em Davos, Rita Nabeiro marcou presença a convite do Futur/io – The European Institute for Exponential Technologies & Desirable Futures, para assistir à gala de entrega dos CSO Awards, que premeiam os melhores Chief Sustainability Officers de várias empresas do mundo. No Linkedin, partilhou que o convite para o evento, que lhe permitiu estar mais perto da reunião anual do Fórum Económico Mundial, partiu do "querido amigo e empreendedor Harald Neidhardt".Além dos "temas quentes da atualidade que percorrem os vários fóruns" em Davos, como as guerras da Ucrânia e do Médio Oriente, e o conflito no Mar Vermelho, Rita Nabeiro destaca também os temas que lhe são mais próximos, como a sustentabilidade, crise climática e transição enegética. Sem esquecer, sublinhou também o intenso debate em torno da inteligência artificial."Nem toda a gente tem acesso aos locais onde os grandes líderes mundiais estão presentes, mas há muita coisa à volta a acontecer à volta, com representações de grandes empresas e de muitos países do mundo", relata, dizendo que Davos "parece uma espécie de Web Summit mas numa escala enorme, numa pequena vila que é o centro do mundo nestes dias". A outros empresários portugueses com vontade de ir a Davos aconselha a preparar bem a agenda, porque "há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo"."Não estava a contar com tanta intensidade", confessa, destacando sobre estes dias a possibilidade que teve de conhecer e contactar com pessoas muito interessantes."É um grande momento de networking e do ponto de vista dos negócios há muitas pessoas que vêm a Davos com o propósito de procurar investimento, ou investidores à procura de negócios interessantes e startups", descreve. Sobre o Grupo Nabeiro, tem partilhado em Davos, com quem se cruza, que se trata de uma "empresa familiar fundada por alguém que sempre pensou nos temas de propósito, do bem estar dos colaboradores e em dar de volta à comunidade", lembrando o avô Rui Nabeiro.