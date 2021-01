EDP Renováveis ganha contratos para 187 MW em leilões de Espanha e Itália

A EDP Renováveis assegurou contratos de longo prazo para 187 MW nos leilões de energia renovável em Espanha e Itália, segundo informou a empresa liderada por Miguel Stilwell em comunicado enviado esta quarta-feira, 27 de janeiro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





De acordo com o comunicado, no leilão em Espanha, o braço verde da EDP garantiu um portefólio de 6 projetos de energia eólica e solar, incluindo projetos híbridos, com uma capacidade instalada total de 143 MW. Os projetos deverão iniciar operações em 2022 e 2023.





"Estes contratos de longo prazo reforçam a presença da EDP na energia eólica e solar em Espanha, com 2,3 GW em operação e cerca de 0,4 GW já assegurados no país para os próximos anos", indica o comunicado.





No leilão em Itália, a EDP Renováveis assegurou um projeto eólico de 44 MW, que deverá iniciar operações em 2022. À CMVM, a empresa detalha que naquele país tem 271 MW em operação e mais de 0,2 GW assegurados para os próximos anos.





Globalmente estão assegurados pela empresa 6,7 GW de projetos com entrada em operação esperada a partir de 2021.





"O sucesso da EDP em assegurar novos contratos de longo prazo reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo", sublinha a empresa.