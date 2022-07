Espanhola Repsol começa a vender luz e gás em Portugal

Será a vigésima comercializadora de energia elétrica a operar no mercado livre em Portugal, de acordo com os mais recentes dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), e a oitava a concorrer com tarifas duais (luz e gás). A partir desta terça-feira, 12 de julho, a Repsol vai estrear-se como comercializadora de energia no mercado português, onde já estão neste momento 5,5 milhões de famílias. Destas,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...