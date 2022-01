Greenvolt entra nos Estados Unidos com aquisição da Oak Creek Energy Systems

Leia Também Greenvolt inicia operações nos mercados de Itália, Bulgária e Roménia

É mais um passo na estratégia de crescimento por aquisições da Greenvolt. Depois da Europa, a energética liderada por João Manso Neto avança agora para os Estados Unidos.A empresa anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a "constituição de empresa e a aquisição de recursos da Oak Creek Energy Systems", uma empresa norte-americana que atua no setor das renováveis desde 1982, nomeadamente de energia eólica. A empresa tem projetos nos Estados Unidos e no México.O valor do negócio, que foi concretizado através da V-Ridium Power Group, subsidiária polaca da Greenvolt, não foi divulgado.Na nota enviada, a Greenvolt ressalva que "a aquisição materializa-se na criação da V-Ridium Oak Creek Renewables (VOCR) que passará a ser liderada pela equipa de gestão da OCES, absorvendo igualmente a restante equipa".A operação perimitirá à empresa portuguesa, que entrou no PSI-20 em setembro do ano passado, "entrar no mercado de promoção e desenvolvimento de projetos de energia renovável nos Estados Unidos, contando com uma equipa muito experiente e com um vasto track record no desenvolvimento de projetos de energia naqueles mercados".A meta da Greenvolt com esta aquisição passa pelo "desenvolvimento, construção e operação de projetos de energia renovável, nos Estados Unidos, sozinha ou em parceria com outros operadores", destaca na mesma nota.Para o CEO da Greenvolt, "a entrada no mercado norte-americano é uma enorme oportunidade, sobretudo porque esta entrada, além de permitir criar novas avenidas de crescimento para a empresa é realizado através de uma equipa muito experiente no desenvolvimento de projetos bem-sucedidos de energias renováveis".Em Portugal, a Greenvolt opera em cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa residual florestal, com cerca de 98 MW de potência instalada. Tem ainda uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana no Reino Unido, com cerca de 42 MW.Nos últimos meses, a empresa tem reforçado a sua estratégia de crescimento na Europa através de aquisições de empresas que desenvolvem projetos de energia solar e fotovoltaica. Através da subsidiária polaca V-Ridum, a GreenVolt conta com um pipeline que ronda os 3,6 GW, dos quais cerca de 1,5 GW estão em fase avançada ou em pré-construção, na Polónia, Grécia, Itália, França, Roménia e Bulgária.