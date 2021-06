Greenvolt prevê vender 70% a 80% da energia produzida com rotação de ativos

Numa primeira apresentação a investidores, a companhia já tinha avançado que a sua estratégia passa por "ganhar escala através do desenvolvimento e rotação de ativos" de energias renováveis, "cristalizando o crescimento" através de ativos rentáveis no mercado europeu. Uma estratégia reiterada esta manhã pelo CEO João Manso Neto.



celebrou nesta segunda-feira, 7 de junho, juntamente com fundos geridos pelo Equitix Group, um acordo para aquisição da Tilbury Green Power Holdings Limited (TGPH), titular de uma central de produção de energia renovável a biomassa.

A Greenvolt vai vender 70% a 80% de ativos selecionados, no âmbito de um programa de rotação de ativos, o que permitirá à empresa reforçar os seus "cashs flows" e ajudar a desenvolver a sua estratégia de crescimento. A empresa prevê desenvolver o seu pipeline de 3,6 GW nos próximos 5 anos.A empresa de energias renováveis da Altri, que pretende dispersar capital na bolsa portuguesa este ano, prevê desenvolver projetos de 3,6 GW até 2025, sendo que apenas 1,1 GW deverão permanecer no balanço da empresa, uma vez que a empresa pretende vender 70 a 80% de ativos selecionados, de acordo com uma apresentação realizada no Market Day da GreenVolt, que está a decorrer esta manhã.otação de ativos vai permitir-nos ter capital adicional", esclareceu Manso Neto, reiterando a capacidade de execução da Greenvolt. "Vamos transformar uma empresa com um negócio de biomassa líder, numa empresa com o tipo de ativos que toda a gente quer ter. É muito estável no negócio da biomassa em Portugal, com capacidade de consolidação na Europa", acrescentou o líder da empresa.Segundo Manso Neto, a empresa pretende investir em ativos que geram cash flow, mantendo um balanço sólido, ao mesmo tempo que vai continuar a analisar oportunidades de crescimento na Europa via aquisições, isto depois de ontem ter anunciado uma nova aquisição.A Greenvolt