Clara Raposo assume presidência não executiva da Greenvolt

Presidente do ISEG Lisbon School of Economics and Management da Universidade de Lisboa, onde é professora catedrática de Finanças no Departamento de Gestão desde 2010, Clara Raposo é a "chairwoman" da Greenvolt.O anúncio foi feito esta terça-feira, 8 de junho, por João Manso Nato, CEO da empresa de renováveis da Altri que pretende entrar em bolsa este ano e que hoje está a fazer um evento para o mercado de capitias.Além de Clara Raposo, o conselho de administração da Greenvolt vai ter onze elementos. João Manso Neto, CEO, é o único elemento executivo.Nos elementos não executivos, além de Clara Raposo, há mais três mulheres no "board": Ana Mendonça, ligada ao núcleo de acionistas de referência da Altri, Céline Abecassis Moedas, professora da Católica e que é casada com Carlos Moedas, e Clementina Barroso, professora do ISCTE e que no mandato anterior integrou o conselho geral e de supervisão da EDP.Juntam-se a estes elementos o ex-presidente do regulador ERSE, Jorge Vasconcelos, e José de Pina, CEO da Altri. Além de Paulo Fernandes, Domingos Matos e João Borges de Oliveira, do núcleo acionista de referência e que controla a empresa (cuja núcleo é o mesmo da Cofina, dona do Negócios).Assim, a Greenvolt terá quatro elementos independentes: Clara Raposo, Clementina Barroso, Céline Abecassis Moedas e Jorge Vasconcelos, num total de 36%. E será também essa a percentagem de elementos do género subrepresentado.