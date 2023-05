Hyperion garante 105 milhões de euros para construir 17 parques solares em Portugal

Leia Também Banca aposta na oferta de produtos “verdes”

A Hyperion Renewables, empresa que desenvolve parques solares de grande escala em Portugal e Espanha, anunciou esta terça-feira ter assegurado um novo financiamento no valor de 105 milhões de euros para a construção de mais de 150 MW de energia fotovoltaica em Portugal."Esta transação enquadra-se na decisão estratégica da Hyperion de continuar o seu crescimento orgânico e transformar-se de um "developer" puro para uma entidade com ativos operacionais em carteira", explicou a empresa em comunicado. Fundada em 2006, até agora já tem no seu portfólio o desenvolvimento de mais de 50 grandes projetos solares, totalizando mais de 640 MW em construção e com mais de 270 MW ligados à rede, o que representa quase 20% de toda a capacidade solar de larga escala instalada em Portugal até 2022.Para este financiamento agora anunciado, o Grupo Hyperion estruturou dívida em duas fases para o financiamento da construção e exploração de um portefólio de projetos de mais de 150 MW cuja energia gerada será inteiramente vendida a mercado.Este portefólio dará origem a 17 parques fotovoltaicos distribuídos pela zona centro de Portugal, entre Viseu e Ermidas do Sado.O financiamento inclui uma tranche de dívida de 45 milhões de euros com a Incus Capital, através de um fundo de investimento internacional especializado em soluções de financiamento ao longo de toda a estrutura de capital, assinado no verão de 2022. Este valor permitiu já o arranque da construção de parte dos parques solares, pelo que se prevê que os projetos se comecem a ligar à rede progressivamente a partir do 4º trimestre de 2023, refere a Hyperion no mesmo comunicado.Além disso, a empresa garantiu também um contrato de project finance no valor de 60 milhões de euros assinado em abril de 2023 com o Millennium bcp e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo."Este é o primeiro projeto de grande escala que a Hyperion vai levar a operação e deter a 100% após mais de 640MW desenvolvidos em Portugal, representando por isso um ponto de inflexão relevante no crescimento da empresa e o primeiro passo no caminho de transformação numa IPP", disse Aytea Amandi, CEO da Hyperion, citado no comunicado.Para a Incus Capital este é o primeiro projeto de energia renovável em Portugal. "É uma classe de ativos central aos nossos investimentos, na qual temos um forte know-how e histórico. Continuamos muito ativos no espaço das energias renováveis, fornecendo capital flexível para aumentar o valor real dos ativos", acrescentou Tiago Brandão, responsável da Incus Capital em Portugal.Já Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, afirmou que o apoio do banco a este projeto "está alinhado com a prioridade em financiar investimentos que contribuam para a transição energética da UE para fontes renováveis".