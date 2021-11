Lucro da EDP aumenta 21% para 510 milhões de euros até setembro

A EDP registou um resultado líquido positivo de 510 milhões de euros até setembro, o que representa uma subida de 21% face ao mesmo período do ano passado, quando a empresa fechou o período com lucros de 422 milhões.Já o resultado líquido recorrente baixou 2% em termos homólogos para 510 milhões de euros. Na nota enviada esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica liderada por Miguel Stilwell refere que os resultados dos primeiros nove meses de 2021 "foram marcados pela positiva pela integração da Viesgo em Espanha e pelo bom desempenho das redes no Brasil, tendo sido penalizados pela subida dos custos com compra de energia no mercado Ibérico e por recursos eólicos abaixo da média".(Notícia em atualização)