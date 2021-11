Lucro da EDP Renováveis cai 54% para 148 milhões nos primeiros nove meses

A EDP Renováveis registou uma queda homóloga de 54% no lucro líquido referente aos primeiros nove meses deste ano, com este indicador a fixar-se nos 148 milhões de euros face aos 319 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior.



Em termos de receitas, registou-se também uma diminuição de 5% entre janeiro de setembro deste ano para os 1.192 milhões de euros, pode ler-se no comunicado enviado esta quarta-feira, antes da abertura de sessão do PSI-20, à CMVM - Comissão do Mercado de valores Mobiliários.





A empresa justifica esta quebra com "um menor recurso eólico (-12 milhões comparando com homólogo), transações de 'selldowns' (-92 milhões), preços médios de venda mais baixos (-27 milhões) maioritariamente influenciados por Espanha e EUA, forex desfavorável e outros (-54 milhões), que não foram compensados pela capacidade adicional de megawatts (+118 milhões)".O EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização - foi de 917 milhões de euros no mesmo período em análise, o que representa uma queda homóloga de 15% face aos 1.074 milhões um ano antes.No mesmo documento, a EDP Renováveis diz que esta evolução se deveu "à performance das receitas que foram impactadas pelo evento climatérico extraordinário nos EUA no primeiro trimestre, níveis mais baixos de recurso eólico médio nos EUA e Espanha, ganhos de capital mais baixos em termos homólogos e forex desfavorável".Durante este período, a empresa liderada por Miguel Stilwell cortou a dívida líquida em 122 milhões de euros face a dezembro do ano passado (para 3.320 milhões) "refletindo a estratégia de investimento neutralizada em parte peloaumento de capital recebido em abril".