EDP "não beneficiou" da subida do preço da eletricidade e prevê "estabilidade" em 2022

Leia Também EDP mantém dividendo de 19 cêntimos. Distribui 750 milhões pelos acionistas

Os preços da eletricidade atingiram níveis sem precedentes no último ano, com os valores praticados no mercado grossista ibérico a baterem sucessivos recordes. A subida acabou por ter "um impacto bastante negativo" nas contas da EDP, porque a elétrica vendeu mais do que produziu, tendo sido obrigada a comprar a preços de mercado.Na Península Ibérica, "o EBITDA recorrente diminuiu para €24M em 2021, drasticamente penalizado pelo forte aumento dos preços da energia nos mercados grossistas, particularmente no 2S21, que aumentou os custos de produção e sourcing, bem como o mark-to-market negativo nos contractos de hedging no mercado de energia", lê-se na apresentação dos resultados de 2021 da empresa, divulgados esta quinta-feira.Na conferência de apresentação dos resultados, o CEO da EDP, Miguel Stilwell, sublinhou a "volatilidade generalizada" dos preços, garantindo que a empresa "não beneficiou destas subidas porque esteve do lado dos clientes e absorveu o impacto" dos aumentos, mantendo os contratos domésticos e empresariais."Temos como propósito claro dar estabilidade aos clientes num momento de incerteza dos mercados. Para as famílias, apesar da pressão sentida ao longo do ano, não alterámos os preços em 2021, apesar dos aumentos do mercado regulado. Isso não vai mudar em 2022, continuamos com a nossa política de estabilidade", garantiu o CEO.Miguel Stilwell destacou ainda que para os clientes do setor empresarial foi garantida a estabilidade com contratos de maior duração, "que asseguram maior previsibilidade de custos". O resultado foram "poupanças superiores a 700 milhões de euros face a contratos indexados".Questionado sobre as perdas com a comercialização, o administrador financeiro da EDP, Rui Teixeira, sublinhou que os números são vistos "de forma integrada", mas que a empresa sofreu uma redução de 330 milhões de euros na rubrica de Customer solutions and energy management face a 2020.Segundo as contas da EDP, "o preço spot médio da eletricidade aumentou fortemente no 4T21, atingindo uma média de €211/MWh". Isto "traduziu-se num aumento de 230% em 2021 em termos homólogos, para ~€112/MWh, devido a um forte aumento dopreço das matérias-primas, nomeadamente o gás (+363% face a 2020) e licenças de CO2 (+115% face a 2020)".O preço médio final da eletricidade em Espanha aumentou 182% em 2021, para €117/MWh, "refletindo uma maior procura porrestrições e a evolução dos preços no mercado grossista", refere a EDP.