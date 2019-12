Moody’s: Venda das barragens é “positiva” para o rating da EDP

A agência Moody’s considera que a venda de seis centrais hídricas da EDP, anunciada a 19 de dezembro, é "positiva" para o rating da elétrica portuguesa, na medida em que o encaixe, de 2,2 mil milhões de euros, será usado para reduzir a dívida e financiar o programa de investimentos.

Numa nota de análise divulgada esta segunda-feira, 23 de dezembro, a agência de rating acrescenta ainda que a alienação está "totalmente em linha" com o plano estratégico apresentado em março de 2019 e que, depois da concretização do negócio, o perfil de risco da EDP "melhorará modestamente", já que a percentagem dos resultados referente a atividades reguladas e contratadas aumentará de aproximadamente 75% do EBITDA do grupo, de 3,3 mil milhões em 2018, para cerca de 80%.

"A alienação também vai melhorar as métricas de crédito da EDP, refletindo a elevada avaliação alcançada, com um múltiplo implícito EV/EBITDA de 14,4x (com base no EBITDA de 2018)", refere também a agência Moody’s, que atribui à elétrica um rating de Baa3, o primeiro nível acima do patamar de lixo.

A empresa liderada por António Mexia vai vender os ativos a um consórcio composto pela Engie, que detém 40%, pelo Crédit Agricole Assurances (35%) e pela Mirova – do grupo Natixis (25%).





Os ativos em causa são seis centrais hídricas: três centrais de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote) e três centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro).