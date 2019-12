EDP vende seis barragens à Engie por 2,2 mil milhões

O consórcio liderado pela Engie foi o escolhido para ficar com os activos que a EDP colocou à venda, num negócio de 2,2 mil milhões de euros. O consórcio conta com a Engie, que detém 40%, o Crédit Agricole Assurances (35%) e a Mirova – do grupo Natixis (25%).

Os ativos em causa são seis centrais hídricas: três centrais de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote) e três centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro).

"O valor da transação acordado representa um Enterprise Value de €2.210 milhões (com o equity value sujeito a ajustamentos até à conclusão da operação)", revela a EDP no comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor ficou em linha com as estimativas, que apontavam para que a venda destes ativos rendesse à elétrica liderada por António Mexia cerca de dois mil milhões de euros.





"A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2020, estando ainda pendente das aprovações societárias e regulatórias aplicáveis", revela a EDP no comunicado publicado esta quinta-feira.

A EDP revelou um plano para vender ativos na Península Ibérica quando apresentou o plano estratégico, em março. Na altura, a elétrica previa um desinvestimento no valor total de seis mil milhões de euros: quatro mil milhões de euros em rotação de ativos e dois mil milhões de euros em vendas de ativos (centrais térmicas na Península Ibérica).