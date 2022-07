Portugal em mega projeto de hidrogénio de 5,4 mil milhões aprovado por Bruxelas

Leia Também Consórcio de empresas investe mais de 100 milhões de euros em hidrogénio verde

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira que aprovou, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, 5,4 mil milhões de euros de financiamento público para o Projeto Importante de Interesse Comum (IPCEI) Hy2Tech, que envolve 15 Estados-membros, entre eles Portugal, que estará presente nas tecnologias de produção de hidrogénio e de "fuel cells" (pilhas de combustível), com a empresa 1s1Energy.Da lista fazem também parte países como a Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Polónia, Eslováquia e Espanha. E também grandes empresas como a Orsted, a Nordex, Enel, Daimler Truck, Bosh, Alstrom, Iveco, Faurecia, entre muitas outras.De acordo com o comunicado de Bruxelas, estes 15 países entrarão com 5,4 mil milhões de euros em financiamento público, o que deverá desbloquear mais 8,8 mil milhões de euros adicionais em investimentos privados.Como parte deste IPCEI, 35 empresas com atividade em um ou mais Estados-membros, incluindo pequenas e médias empresas e startups, participarão de 41 projetos. É esperado que o projeto crie 20.000 postos de trabalho diretos.O projeto Hy2Tech cobrirá grande parte da cadeia de valor da tecnologia do hidrogénio, incluindo a produção, "fuel cells" (ou pilhas de combustível), armazenamento, transporte e distribuição de hidrogénio, e ainda as aplicações para utilizadores finais, em particular no setor da mobilidade.Ao aprovar este IPCEI, Bruxelas espera que o mesmo possa "contribuir para a desenvolvimento de importantes avanços tecnológicos".