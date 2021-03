Portugueses não compreendem faturas da luz e gás. Top das mais simples vs complexas

A partir da análise detalhada de "mais de 450 mil faturas" submetidas na sua app, o comparador de tarifários Payper chegou à conclusão que a esmagadora maioria dos portugueses não consegue compreender e interpretar as faturas da luz e do gás.

"Mais de 92% dos utilizadores não consegue identificar a ordem de grandeza do valor cobrado por cada kWh consumido, nem quantos kWh consome em média por mês, sem que a maioria dos consumidores indicasse o montante médio associado ao consumo", revela o Payper.





Grande parte dos portugueses vê-se, assim, impedidos de comparar comercializadores e respetivas tarifas, observa o promotor do estudo.

"Se, do ponto de vista legal, as faturas de eletricidade e gás, são cobradas com base num valor fixo – dependendo da potência contratada ou escalão de gás do consumidor, e do consumo de energia (kWh), acrescidas dos impostos e taxas aplicáveis", o Payper alerta que vários comercializadores têm vindo a lançar "modelos complexos de desconto e serviços adicionais, que dificultam a legibilidade da fatura e a comparação de ofertas".

A título de exemplo, "um comercializador aproveitando-se do desconhecimento, por parte dos consumidores, dos valores médios pagos no termo variável (energia) e no termo fixo, divulgou uma oferta promocional de 20% de desconto sem divulgar a base de preços onde o desconto seria aplicado", nota.

"Agravando a situação, ao longo de 2020, diversos dos principais comercializadores começaram numa ‘guerra de ofertas comerciais’, tais como: a oferta de uma fatura de aniversário, descontos em cartão de compras, descontos cruzados com amigos", entrou outras.

Segundo o Payper, "esta prática dificultou, em benefício dos comercializadores, o processo de escolha e comparação dos diferentes tarifários, procurando cativar a atenção do cliente com ‘descontos sensacionalistas’".

Endesa, Galp e EDP Comercial são complexas; CashBack-Power, Muon Electric e LuzBoa são simples

Recolhida e analisada toda esta "matéria-prima", o Payper elaborou um ranking dos comercializadores com faturas de mais fácil compreensão, bem como um ranking dos que enviam faturas de leitura mais complexa, tendo em conta "vários fatores, nomeadamente, a quantidade de informação incluída, a existência de descontos diretos ou indireto, a forma de indicação das leituras dos contadores, e os serviços adicionais incluídos".

Assim, a Endesa, a Galp e a EDP Comercial são os que apresentam faturas mais complexas, enquanto o top 3 das mais simples é formado pela CashBack-Power, a Muon Electric e a LuzBoa, de acordo com os critérios do Payper.

Último alerta do Payper: a subscrição de alguns dos serviços de valor acrescentado incluídos nas ofertas de alguns comercializadores - de assistência técnica, seguro de eletrodoméstico e de saúde, assim como seguros de pagamento - é obrigatória para se ter acesso a determinados tarifários.

"Noutras situações, os serviços são oferecidos apenas durante um determinado período de tempo. É necessário ter em atenção, que o cancelamento da subscrição destes serviços obrigatórios nem sempre é fácil e direta, obrigando, na maior parte das situações, ao envio de um pedido de cancelamento por escrito", avisa o Payper.