"Os setores de atividade 'Serviços Empresas' e 'TMTs & Utilities' foram os setores mais ativos, tendo ocupado 5.415 metros quadrados e 2.356 metros quadrados respetivamente, o que prova que continuam a ser os principais dinamizadores do mercado de escritórios de Lisboa que, embora com uma disponibilidade reduzida, continua a merecer a atenção das mais variadas empresas multinacionais", destaca a consultora imobiliária.





Nas outras zonas mais centrais da cidade o que justificou a escassez de operações foi a reduzida oferta do mercado, até porque a procura se manteve elevada em todo o mercado lisboeta de arrendamento de escritórios.



Segundo a Savills, a maior parte destes negócios aconteceu nas zonas 6 e 7 que correspondem, respetivamente, ao Eixo A5 até Porto Salvo e Alfragide e a toda a área de Lisboa que não está incluída nas outras zonas. Em conjunto, as duas zonas representaram 71% do total da área colocada.

a expectativa da consultora era de estabilização das rendas dos escritórios em Lisboa no segmento "prime". Na análise divulgada hoje não inclui os dados dos valores das rendas.

De janeiro a abril deste ano, as novas operações do mercado de arrendamento de escritórios em Lisboa derraparam 15% face ao mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 13 de maio, pela consultora imobiliária Savills.Em abril, a queda foi de 50%, mas tal deve-se a um efeito extraordinário na comparação homóloga. "A colocação de 8.000 metros quadrados numa única operação em abril do ano passado inflacionou o valor do período comparativo, sendo muito difícil no panorama atual conseguir realizar transações com esta dimensão", assinala Rodrigo Canas, da Savills Portugal, em comunicado.