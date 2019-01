CBRE coloca três portefólios de escritórios no mercado no valor de 170 milhões

Mariline Alves

A consultora imobiliária CBRE vai colocar no mercado, nas próximas duas semanas, três portefólios de escritórios num valor global entre 170 e 180 milhões de euros, indicou esta segunda-feira ao Negócios o diretor-geral da CBRE Portugal, Francisco Horta e Costa.

O responsável, que falava à margem da conferência "Tendências do mercado imobiliário 2019", organizada pela CBRE, referiu que dois dos portefólios se situam em Lisboa e o outro no Porto.

"Os portefólios em Lisboa têm um valor de 50 milhões de euros cada, enquanto o do Porto, que é de uso misto, será por um valor de cerca de 70 a 75 milhões", precisou Francisco Horta e Costa.

Anteriormente, durante a conferência, Nuno Nunes, diretor de investimento da consultora, previu que o investimento em imobiliário comercial no mercado português supere os mil milhões de euros na primeira metade deste ano.

O responsável assinalou que até junho deverão entrar no mercado novos produtos no valor de 500 milhões de euros.

Assim, sublinhou, "este ano tem tudo para ser o segundo melhor ano de sempre para o setor", apenas atrás do recorde alcançado no ano passado.

A CBRE revelou esta segunda-feira que o investimento em imobiliário comercial atingiu os 3,5 mil milhões de euros em 2018, uma subida de 57% face ao ano anterior e um máximo histórico.

Ao Negócios, Cristina Arouca, diretora de research da CBRE Portugal, explicou que este valor inclui a venda do portefólio Golden pela Fidelidade, o que explica a diferença nos números face aos três mil milhões de euros avançados pela consultora Cushman & Wakefield, que não considerou essa operação porque "70% dos ativos eram imóveis residenciais". No início do ano, a consultora JLL tinha indicado um investimento total de 3,3 mil milhões de euros, incluindo o portefólio da Fidelidade.