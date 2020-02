Amorim e Sonae são os novos donos do Mercado do Bom Sucesso

O Mercado do Bom Sucesso, na zona portuense da Boavista, mudou de mãos e vai entrar em obras.

A Sonae Sierra, "braço" do grupo da Maia para os centros comerciais, e a Mercado Prime, empresa do grupo Luísa Amorim, uma das três filhas do falecido Américo Amorim, são as novas gestoras do emblemático edifício do Porto, anunciaram as duas empresas, em comunicado.

"A nova gestão pretende dar uma nova vida ao Mercado do Bom Sucesso, melhorando a imagem global e o conforto deste espaço icónico, requalificando a oferta comercial disponível e melhorando a operação, garantindo o estrito cumprimento do caderno de encargos existente", garantem.

A empresa gestora deste complexo comercial estava nas mãos do grupo Mota-Engil, que a tinha adquirido, em 2011, à Eusébios, construtora à qual, dois anos antes, a Câmara do Porto tinha cedido o direito de superfície do espaço por 50 anos.

Renovado o edifício, que incluiu a construção de uma unidade hoteleira, o Hotel da Música, o Mercado do Bom Sucesso reabiu a 14 de junho de 2013 com 44 bancas no centro do espaço, 14 lojas nos corredores e 12 espaços dedicados à venda de produtos frescos.

Esta última valência nunca teve grande sucesso, estando desativada há vários meses, mas o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, garantiu recentemente que o mercado vai voltar a ter um espaço de venda de frescos.

E citando informações prestadas por Luís Reis, administrador da Sonae, o autarca assegurou que o mercado não irá ser convertido num supermercado, afiançando que irá manter a sua praça de alimentação.

Em comunicado, os novos donos da concessão do espaço avançam que "as necessárias adaptações e melhorias para devolver ao Mercado do Bom Sucesso um papel central na sua zona de influência e comunidade local serão desenvolvidas em total articulação e diálogo com os lojistas, bem como todas outras partes interessadas, como os arrendatários dos espaços de escritórios e o concessionário do hotel da Música".

A Sonae Sierra e a Mercado Prime sublinham que esta parceria estratégica "representa um reforço do compromisso de ambas as empresas com a cidade do Porto, e pretende colocar à disposição dos portuenses um local mais atrativo, com uma oferta reforçada na área de de ‘food & beverage’ e outros novos serviços, relacionados com as diversas atividades económicas locais"

Projetado em 1949 pelos Arquitetos Fortunato Leal, Cunha Leal e Morais Soares, por encomenda da Câmara do Porto, o Mercado do Bom Sucesso foi inaugurado em 1952, tendo sido classificado como Monumento de Interesse Público em 25 de janeiro de 2011, no dia em que a autarquia assinou o contrato de concessão do edifício a privados.

Segundo o JN, a sociedade gestora do Mercado do Bom Sucesso é agora detida em 80% pela Mercado Prime, a empresa do Grupo Luísa Amorim, estando os restantes 20% nas mãos da Sonae Sierra.