Antiga gráfica Dafundo ganha “villas” e um palacete com The UpperCase

Uma semana depois de ter lançado o seu maior projeto de sempre – o Almar - South Living, nome do empreendimento com 514 apartamentos a construir em Almada, num investimento de 130 milhões de euros, a Habitat Invest anuncia agora o lançamento de um novo projeto imobiliário, a construir em Oeiras.

Trata-se da conversão da antiga gráfica Dafundo, situada na Rua Sacadura Cabral, num complexo residencial, denominado The UpperCase, que contará com73 apartamentos, com áreas entre os 43 e os 155 metros quadrados, seis "villas" ao estilo "townhouse", um palacete (T5) e um espaço comercial.

O The UpperCase "irá refletir a preservação da memória arquitetónica da fachada do edifício, assim como o estilo remodelado, moderno e ‘high end’ do interior", promete a Habitat Invest, em comunicado.

Assinado pela Gavinho Architecture & Interiors, o empreendimento tem para comercialização tipologias de apartamentos de T0 ao T4.

A promotora imobiliária detida a meias pelo CEO, Luís Corrêa de Barros, e o "chairman", Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, não revela o valor do investimento nem os preços de venda.





"O The UpperCase é um projeto que se assume como uma peça arquitetónica relevante na paisagem urbana de Dafundo, com a perspetiva de renovar a vida de bairro, juntamente com outros empreendimentos que aqui começam a surgir", afirma Sílvia Pais Lopes, marketing and sales manager da Habitat Invest.

Sílvia Pais Lopes realça que o The UpperCase vai ter "várias características excepcionais", como "espaço de ginásio, zona ‘lounge’ no ‘rooftop’ com piscina, somando também a proximidade às praias e à natureza".

Para além do Almar - South Living e do The UpperCase, a Habitat Invest lançou já este ano três outros projetos – o Rocio (36 apartamentos turísticos junto ao Rossio, em Lisboa), a segunda fase do Aurya (em Loures) e o "Plátanos – The Lines of Nature", com 13 moradias, em Cascais.

Depois de ter investido mais de 150 milhões de euros, nos últimos anos, na promoção de 13 projetos, compostos por 37 lojas, 396 apartamentos e 104 quartos de hotel, a Habitat Invest revela que os projetos que tem em curso "representam um investimento superior a 620 milhões de euros (17 projetos que são compostos por mais de 1.800 unidades)".

A Habitat Invest apresenta-se como "um dos principais ‘players’ do sector do imobiliário português que opera atualmente como parceiro local para grandes investidores institucionais, como Bain Capital Credit e Patron Capital Partners, bem como vários ‘family offices’".





(Notícia atualizada às 14:48)