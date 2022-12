Antigo presidente do Sporting investe 23 milhões à Patron junto à Quinta da Marinha

A Habitat Invest, imobiliária fundada há mais de duas décadas por Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, e Luís Corrêa de Barros, concluiu, nos últimos anos, um investimento superior a 150 milhões de euros em 13 projetos - compostos por 37 lojas, 396 apartamentos e 104 quartos de hotel -, e tem em curso 150 milhões de euros em 17 novos projetos, num total de mais de 1.800 unidades.

De acordo com os números da Habitat Invest, esta promotora imobiliária pretende lançar em 2023 seis novos projetos: o Rocio (36 apartamentos turísticos junto ao Rossio em Lisboa), o Almar – South Living (530 apartamentos em Almada), o Dafundo (72 unidades em Oeiras), o Algés Tower (com mais de 55 unidades), o Aurya fase 2, em Loures, e o Plátanos - The Lines of Nature, em Cascais.

Alguns destes projetos, como o Almar – South Living, orçado em 150 milhões de euros, são promovidos em parceria com o fundo imobiliário britânico Patron Capital, uma "joint venture" que acaba de firmar uma nova operação: comprou um terreno junto à Quinta da Marinha, em Cascais, onde vai construir o "Plátanos – The Lines of Nature", um condomínio residencial de 13 moradias de luxo, num investimento orçado em 23 milhões de euros.

"Estendendo-se por uma área total de cerca de nove mil metros quadrados junto à Quinta da Marinha, uma das localizações mais exclusivas de Cascais, o terreno transacionado tem um projeto da autoria do Regino Cruz Arquitetos, em que já se encontra a arquitetura aprovada para o desenvolvimento de um condomínio composto por 13 moradias que, juntas, somam uma área bruta de construção de aproximadamente 4.500 metros quadrados", detalha a JLL, a consultora imobiliária que assessorou a transação, em comunicado.

"As obras deverão arrancar no decorrer do próximo ano", garante.





Sílvia Lopes, marketing & sales manager da Habitat Invest, realça que "um dos segmentos que continua com procura significativa é o segmento ‘prime’, sendo que o projeto responde a várias solicitações, e no que alude à localização (com especial atenção a fatores de segurança e posicionamento ‘premium’), áreas (designadamente as de espaços exteriores) e serviços nas proximidades (de lazer e de educação)".

Por sua vez, Gonçalo Ponces, head of development da JLL, refere que "há uma procura crescente de promotores e investidores para desenvolvimento de novos projetos residenciais em Cascais para um posicionamento exclusivo. Este terreno é um ativo especialmente atrativo nesse contexto de procura, pois tem uma localização ‘prime’ junto à Quinta da Marinha, que é uma das referências neste segmento em Portugal", enfatiza.