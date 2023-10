Bom desempenho? Empresa portuguesa paga viagem ao México a 120 colaboradores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A mediadora imobiliária Zome, que nasceu em abril de 2019 na sequência da fusão da KW Business e da KW Prime, premeia todos os anos os consultores com melhor produtividade com aquilo a que chama "uma viagem de incentivo corporativo".

No ano passado ofereceu uma viagem a Cuba a 100 colaboradores, este ano premeia o bom desempenho de 120 com uma semana no México.

Leia Também Nova agência imobiliária portuguesa nasce com quase mil colaboradores

"Entre 8 e 15 de outubro, os consultores poderão desfrutar de oito dias na região da Playa del Carmen, como recompensa pela sua produtividade em 2022", revela a Zome, em comunicado.





As viagens foram oferecidas pelos vários "hubs" da Zome onde estão sediados estes colaboradores, e organizadas pela equipa da Zome International.

"Poder apoiar os nossos ‘hub’s na organização destas viagens de reconhecimento é algo que muito nos orgulha, pois na Zome acreditamos que a aposta em benefícios tem um retorno inestimável. Como tal, é um prazer, todos os anos, podermos recompensar os nossos consultores, e agradecer-lhes desta forma, reconhecendo a sua produtividade e mérito", afirma João Morgado, COO da Zome.

"Dizemos muitas vezes que o que nos torna únicos são as nossas pessoas, e é graças ao desempenho e dedicação diários dos nossos consultores que nos temos vindo a tornar uma referência no mercado imobiliário. Ambicionamos, acima de tudo, que cada pessoa da nossa equipa se sinta valorizada, mas acima de tudo, feliz", sublinha mesmo responsável desta mediadora imobiliária.

Contando atualmente com mais de 1.800 pessoas, repartidas por 44 "hubs" Imobiliários na Península Ibérica, a Zome garante que, no ano passado, mediou um volume de negócios superior a mil milhões de euros em mais de 5.700 transações, que originaram uma faturação de 27,5 milhões de euros.