Claude Berda, parceiro de Amorim na Comporta, já é português

O empresário francês Claude Alain Berda, "chairman" da Vanguard Properties e paraceiro do grupo Amorim na Comporta, passou a ter nacionalidade portuguesa, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.Berda já "foi notificado pela Conservatória dos Registos Centrais da conclusão do processo de nacionalização, com sucesso"."É com uma enorme alegria que vejo este meu sonho de ser português ser realizado. Admiro este país desde há muitos anos, tenho uma grande paixão por Portugal e pelos portugueses e considero que este país tem um grande potencial, na vertente imobiliária, mas também noutros setores, alguns dos quais onde já investimos. Portugal é agora a minha nova casa onde pretendo reforçar a minha presença e investimentos produtivos em vários setores da economia", diz Claude Berda, citado no comunicado.Nascido em França em 1948, Claude Berda fundou o grupo audiovisual AB Groupe e mais tarde criou um dos maiores grupos imobiliários na Suíça.Há cinco anos fundou em Portugal a Vanguard Properties, promotora imobiliária vocacionada para o segmento de luxo, que desenvolve atualmente o "Terras da Comporta", em parceria com a Amorim Luxury.A Vanguard conta com outros projetos em Portugal num investimento total de "cerca de 1,2 mil milhões de euros", refere o comunicado.No portefólio da promotora contam-se projetos como o Castilho 203, a "A Tower", a "Infinity", todos em Lisboa, bem como o Bayline e o White Shell, no Algarve.