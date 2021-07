Crédito Agrícola compra Porto Palácio Hotel à Sonae Capital por 62,5 milhões

Leia Também Sonae muda estratégia para os hotéis na ressaca da pandemia

O fundo CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, comprou a um fundo da Sonae Capital o Porto Palácio Hotel, antigo Sheraton, por 62,5 milhões de euros, avança esta sexta-feira o Jornal Económico O fundo do Crédito Agrícola, gerido pela Square AM, adquiriu o complexo de edifícios, onde se inclui a unidade hoteleira de cinco estrelas, que tem uma área total de 48 mil metros quadrados.O segmento dos hotéis em Portugal tem sido palco de alguns negócios de grande envergadura, sendo exemplo disso mesmo a venda de dois hotéis Tivoli no Algarve pela tailandesa Minor à espanhola Azora por 148 milhões de euros, anunciada na quarta-feira.

Na ressaca da pandemia, a Sonae Capital mudou a estratégia para os hotéis. Como o Negócios avançou em junho, os projetos que tem sob exploração no Porto (Porto Palácio, The Artist e The House), na península de Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence) e no Algarve (Aqualuz Lagos) passaram a ter "The Editory Collection Hotels" como marca agregadora.



Estreia em Lisboa e "boutique" no Porto





A "holding" que gere também os negócios de "fitness", energia, imobiliário e engenharia industrial da Sonae – tem Paulo Azevedo como "chairman" e Miguel Gil Mata na presidência executiva – vai aumentar o portefólio em outubro, estreando-se na capital.





Instalado na estação de comboios lisboeta, o The Editory Riverside Santa Apolónia é um investimento de 12 milhões de euros, viabilizado pela concessão, atribuída em 2018, para a exploração do edifício pertencente à Infraestruturas de Portugal durante 35 anos

Já o The Editory Boulevard Aliados Porto, um hotel "boutique" de 68 quartos no número 45 da mais conhecida avenida da Invicta, resulta de um investimento de 1,2 milhões de euros com contrato de arrendamento e exploração do espaço.Esta nova unidade no Norte do país abrirá apenas em abril de 2022, cerca de um ano após o previsto aquando da apresentação do projeto, que aconteceu dias antes de ser decretada a pandemia.