Espanhola MK Premium compra edifício no centro de Lisboa por 1,5 milhões

A espanhola MK Premium comprou um edifício residencial no centro de Lisboa por cerca de 1,5 milhões de euros, indicou esta quarta-feira a empresa em comunicado.



O edifício histórico de cinco andares, que será reabilitado integralmente, tem 840 metros quadrados, cinco apartamentos, dois dos quais com acesso a um jardim privado. O imóvel situa-se na rua Gonçalves Crespo e encontra-se "a 500 metros da rotunda do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade", indica a MK Premium.



"Estamos muito contentes de anunciar esta nova propriedade, não somente pela sua localização geográfica no centro de Lisboa, mas também porque é um edifício histórico. A fachada conta, aliás, com um importante revestimento de azulejos, como manda a tradição portuguesa", afirma Daniel Leiva, sócio fundador da empresa espanhola, citado no comunicado



Os apartamentos têm áreas entre 120 e 130 metros quadrados.



Esta é a primeira aquisição este ano da empresa em Portugal, mas a MK Premium revela que "nas próximas semanas prevê anunciar novas aquisições, cujas negociações estão muito avançadas tanto em Lisboa como no Porto".



A MK Premium conta agora com dez imóveis em Portugal, seis dos quais em Lisboa, num investimento total de quase nove milhões de euros. A empresa catalã entrou no mercado português em fevereiro do ano passado.





"Este ano, os nossos objetivos em Portugal são muito mais ambiciosos, já que é um mercado que se adapta na perfeição à nossa linha de negócio e tem um parque imobiliário muito interessante em zonas ‘premium’ a preços muito competitivos. Para Portugal, destinaremos 15 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões já se encontram aplicados para esta nova propriedade da qual esperamos obter uma rentabilidade superior a 20%, numa zona onde o preço de apartamentos supera os 4.000 euros por metro quadrado", conclui Daniel Leiva.