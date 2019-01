Imobiliário: espanhola MK Premium fatura 370 mil euros na estreia em Portugal

O fundo imobiliário catalão MK Premium faturou 370 mil euros em Portugal em 2018, ano em que se estreou no mercado português com a compra de nove imóveis em Lisboa e no Porto. Para este ano a aposta é no reforço da carteira de imóveis.

A MK Premium faturou 370 mil euros em Portugal em 2018, ano em que se estreou no mercado português com a compra de nove imóveis em Lisboa e no Porto, indicou esta quarta-feira o fundo imobiliário catalão em comunicado.



A MK Premium adquiriu, ao longo do ano, imóveis em Lisboa, Porto e Gaia tendo investido sete milhões de euros.





"O mercado imobiliário português adapta-se ao modelo de negócio da MK Premium. Conseguimos exportar a nossa estratégia empresarial na aquisição edifícios antigos, para recuperar o seu legado arquitectónico", refere Daniel Leiva, sócio fundador da MK Premium, citado no comunicado.



"Em Lisboa e no Porto existem muitos edifícios sem utilização que necessitam de uma intervenção urgente, de forma a dar resposta à crescente procura habitacional nestas duas importantes cidades de Portugal", acrescenta.



A empresa encerrou o ano passado com um lucro de 2,1 milhões de euros, mais do que duplicando os resultados obtidos em 2017. A faturação cresceu apenas 4%, alcançando os 14,6 milhões de euros.



A MK Premium pretende este ano reforçar "a sua carteira patrimonial em até 50%, tanto Espanha como em Portugal", assinala ainda o comunicado.