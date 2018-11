Espanhola MK Premium compra dois edifícios ao lado da Sé de Lisboa por 2,2 milhões de euros

O fundo imobiliário catalão MK Premium, que tem estado bastante activo na compra de imóveis em Portugal, sobretudo no Porto, adquiriu dois edifícios históricos no bairro de Alfama, em Lisboa, por 2,2 milhões de euros.

Os dois edifícios adquiridos pela MK Premium situam-se na Rua Pátio do Carrasco, em Lisboa.

A MK Premium, fundo imobiliário catalão que entrou em Portugal no início deste ano, já adquiriu alguns imóveis no Porto e fez a sua primeira compra em Lisboa em Setembro passado - um edifício na Rua do Arco do Carvalhão.

Esta sexta-feira, 23 de Novembro, o fundo liderado pelos irmãos Leiva anunciou que adquiriu mais dois edifícios residenciais na capital portuguesa, situados junto à Sé de Lisboa, na Rua Pátio do Carrasco, por 2,2 milhões de euros.

"A MK Premium acaba de entrar na cidade velha de Lisboa, com a aquisição de dois edifícios históricos no emblemático bairro de Alfama, berço do fado", enfatiza a empresa, em comunicado.

"Estas duas propriedades contíguas são um exemplo claro de uma construção típica de Lisboa no antigo bairro da capital. A sua localização imbatível, junto à Catedral de Lisboa e ao Castelo de São Jorge, transforma-se numa grande oportunidade de negócio para expandir o nosso património em Portugal, ao mesmo tempo que poderemos responder ao problema da habitação na capital, para obter um retorno próximo a 8%", afirma Daniel Leiva, sócio-fundador da MK Premium.

Os dois prédios, situados entre os números 16 e 21 da Rua Pátio do Carrasco, têm uma área total de 964 metros quadrados.

O edifício maior, que tem seis casas e um espaço comercial, com um total de 551 metros quadrados, a que acresce 114 de terreno, foi adquirido por 1,5 milhões de euros.

O edifício contíguo, que tem 250 metros quadrados, com quatro casas de entre 38 e 80 metros quadrados, foi comprado pelo fundo espanhol por 750 mil euros.