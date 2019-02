MK Premium prevê duplicar investimento em Portugal este ano

O fundo imobiliário catalão MK Premium entrou no mercado nacional em 2018, tendo investido cerca de sete milhões de euros em imóveis em Lisboa, Porto e Gaia. Os planos para este ano apontam para uma duplicação do investimento, de acordo com um comunicado enviado para as redações.

"A empresa espanhola prevê duplicar o investimento económico na aquisição de imóveis em Lisboa e no Porto, até aos 15 milhões de euros", revela a empresa.

No âmbito do seu plano, a MK Premium estima fechar o ano com um lucro de dois milhões de euros. Em 2018, o fundo imobiliário registou um resultado bruto de 370 mil euros.

"A empresa de gestão de ativos imobiliários adquiriu um total de 80 imóveis no ano passado (mais 44% do que em 2017), entre os quais, nove edifícios habitacionais no primeiro ano em Portugal, número que se deverá multiplicar nos próximos meses", acrescenta a empresa em comunicado.

A MK Premium explica que o seu foco são investimentos imobiliários "não superiores a três anos", o que justifica que a sua aposta se concentre "nas ruas mais centrais de Lisboa" e "na área da ribeira [do Porto] e no cais de Vila Nova de Gaia".

A empresa diz ainda que "em breve" vai anunciar novas aquisições em Lisboa e no Porto.