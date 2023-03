Fim dos vistos gold ameaça 425 milhões de investimento da Mercan em Portugal

O fim dos vistos gold põe em risco 425 milhões de euros do investimento da Mercan Properties em Portugal, avança esta terça-feira o Eco . A empresa canadiana tem 27 projetos hoteleiros no país e acredita que o fim dos vistos gold pode resultar ainda na perda de 565 empregos diretos e pedidos de indemnizações em tribunal por parte dos investidores.Miguel Gomes, Construction & Development General Manager da Mercan Properties, diz que "as consequências do fim do regime serão enormes" e podem resultar numa "transferência de investimentos para outros países com características semelhantes a Portugal", como Espanha. E sublinha que o fim do regime de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) ameaça "425 milhões" de investimento "envolvidos em oito projetos".A Mercan Properties tem previsto abrir três hotéis nos próximos meses, em Évora e no Porto. Além desses, a empresa canadiana tem ainda outros projetos hoteleiros no país, em diferentes fases de desenvolvimento e em várias localizações, como Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Amarante, Lisboa, Beja, Santiago do Cacém, Lagos, Portimão e Faro.