Mercan investe 18 milhões em hotel na costa vicentina

O grupo Mercan vai construir um hotel em Santiago do Cacém, mais precisamente na praia da Costa de Santo André. Este novo hotel representa um investimento de 18,2 milhões de euros e vai permitir a criação de cerca de 50 postos de trabalho durante os 14 meses de construção e cerca de 30 na fase de operação, detalha a empresa canadiana em comunicado.Este será o primeiro projeto do grupo no litoral alentejano e o terceiro nessa região, uma vez que já detém dois projetos em Évora - o Holiday Inn Express e o Hilton Garden Inn, que deverá ser inaugurando antes deste verão. A abertura do hotel na vila de Santo André está prevista para o verão de 2024.A área de construção do empreendimento hoteleiro - que será de 4 estrelas - ficará a 300 metros da praia e apresenta uma área bruta de construção de cerca de 2.600 m². "Terá um total de 44 quartos e suites de elevado conforto, com vistas deslumbrantes para o Atlântico. Além de todas as comodidades próprias, terá ainda ao dispor dos seus hóspedes uma piscina no rooftop, ginásio, restaurante e bar", detalha o grupo canadiano.

"Não poderia haver melhor forma de a Mercan Properties se estrear na Costa Vicentina, naquele que é um projeto que será, sem dúvida, uma referência para a região, capaz de dinamizar ainda mais as vertentes turística, económica, social e cultural de Santo André e Melides", refere Jordi Vilanova, presidente da empresa canadiana, citado no comunicado.



A Mercan conta atualmente com 22 projetos em localizações como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora, Beja, Vila Nova de Santo André e Algarve.