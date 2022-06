Mediadores alertam: “Aumento de preço da habitação é incomportável para a classe média”

Apesar de os negócios imobiliários continuarem em alta, "há um temor generalizado com os efeitos que a guerra [na Ucrânia], e sobretudo a sua duração, podem ter no futuro próximo. Depois do aumento do custo de materiais, da dificuldade de mão-de-obra, assistimos agora à subida dos juros", começa por sinalizar Francisco Bacelar, presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (ASMIP), em comunicado.

"Haverá fatores que podem ser controlados parcialmente pelas políticas europeias, e pelo BCE, mas se os fatores de instabilidade se mantiverem, pode ser difícil de comportar", alerta Bacelar.

Por outro lado, considera o mesmo dirigente associativo, "o aumento de preço da habitação é incomportável para os consumidores da classe média, o que vai dificultar que muitos dos que até aqui ainda conseguiam comprar casa deixem de ter essa possibilidade".

"Pelo meio, haverá menos negócio imobiliário, e a economia, muito dependente deste setor, irá ressentir-se, tal como os mediadores, que serão os primeiros a sofrer se houver quebra de vendas", remata o líder da ASMIP, que vai assinalar o 61.º aniversário da mediação imobiliária em Portugal, no dia 30 de junho, com a realização de um "webinar" sobre o setor.