Mapa: Os preços de venda das casas em todos os concelhos

A tendência é de alta na generalidade dos concelhos, mas difere consoante a zona do país. Em Lisboa e no Porto o crescimento dos preços foi três vezes superior à média, cifrando-se em 45,8% na capital e em 45% na Invicta no espaço de dois anos.

Os dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o preço mediano em Lisboa atingiu os 3.010 euros por m2, enquanto no Porto o valor situou-se em 1.612 euros.

Além de Lisboa e Porto, os aumentos homólogos mais expressivos foram observados na Amadora (20,3%) e Braga (18,3%), enquanto o mais modesto ocorreu em Coimbra (1,7%).

No total, revela o INE, existem 42 municípios com casas mais caras do que a mediana nacional.

No mapa em cima pode consultar os preços em todos os concelhos do país, bem como a variação registada nos trimestres anteriores.

Santo António é a freguesia mais cara em Lisboa

A Área Metropolitana de Lisboa apresenta um preço mediano por metro quadrado (m2) de 1.333 euros, mas com grandes diferenças entre os municípios. Na Moita, o preço é de 654 euros e em Lisboa é de 3.010 euros. Na capital, a freguesia mais cara é a de Santo António.

Quatro concelhos da AMP abaixo dos 700 euros

Na Área Metropolitana do Porto (AMP) os preços em quatro dos concelhos são inferiores a 700 euros por metro quadrado e apenas cinco superam a mediana nacional. A União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Negovilde é a zona mais cara do Porto, com um valor de 2.289 euros.