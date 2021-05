Leia Também Objetivos para entrega de casas a famílias carenciadas derrapam para 2026

Leia Também Investidores procuram hotéis para converter em habitação

Os preços da habitação em Portugal voltaram a acelerar no final do ano passado, depois de dois trimestres em que travaram devido à pandemia. No quarto do ano passado, o preço mediano de venda das casas no país aumentou quase 10%.Os dados foram divulgados esta terça-feira, 5 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano das vendas de casas se fixou em 1.188 euros por metro quadrado no quarto trimestre de 2020 (considerando o conjunto dos 12 meses anteriores). Este valor representa uma subida de 2,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e um aumento de 9,9% face ao último trimestre de 2019.Estas variações representam ligeiros abrandamentos em relação às taxas de crescimento que se verificavam antes. Contudo, na análise ao período mais recente, os números já evidenciam uma recuperação do impacto da pandemia. No quarto trimestre de 2020, considerando apenas o conjunto dos três meses anteriores, o preço mediano de venda de casas aumentou 1,7% face ao trimestre anterior e 7,8% em relação ao ano passado."A evolução da taxa de variação homóloga entre o 3.º e o 4.º trimestre de 2020, de 7,6% para 7,8%, evidencia uma ligeira aceleração dos preços da habitação, interrompendo a desaceleração verificada nos dois trimestres anteriores", refere o INE.Na análise por regiões, o INE dá conta de 46 municípios onde o preço mediano das casas é superior ao valor nacional, a maioria dos quais localizados no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa.O município de Lisboa mantém-se como o mais caro do país, com um preço mediano de vendas de 3.377 euros por metro quadrado no quarto trimestre de 2020, valor que representa um crescimento de 4% em relação a igual período do ano passado. O aumento dos preços das casas na capital volta, assim, a registar um abrandamento, depois de, no terceiro trimestre, ter sido registada uma taxa de crescimento de 5,3%.Para além desta desaceleração no conjunto do município, há cada vez mais freguesias lisboetas onde os preços já registam mesmo quedas. No quarto trimestre, os valores caíram nas freguesias da Ajuda, Alcântara, Benfica, Marvila, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Misericórdia, Parque das Nações e Santa Clara (aquela onde se registou a maior queda, superior a 10%).Em sentido contrário, no Porto, regista-se uma forte aceleração dos preços. Neste município, o valor mediano das vendas fixou-se em 2.142 euros por metro quadrado no quarto trimestre, uma subida de 16,6% face a igual período de 2019. No terceiro trimestre, já tinha sido registado um aumento de quase 12%.Ao mesmo tempo, na cidade do Porto, não há qualquer freguesia onde os preços tenham caído. O maior aumento, de quase 23%, verifica-se na união de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. A subida menos expressiva, de 6,5%, é registada na freguesia do Bonfim.Notícia atualizada pela última vez às 11h41 com mais informação.