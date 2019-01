Amorim “pavimenta” inovação mundial com investimento de 12 milhões

A líder mundial do setor corticeiro vai promover na Alemanha a apresentação do Wise, que assinala a entrada no mercado da primeira geração de pavimentos com a identidade Amorim, “totalmente livre de PVC, cujo resultado é uma pegada de carbono negativa”.

A Corticeira Amorim escolheu a Domotex, um dos mais importantes certames do mundo para a área de pavimentos, que se realiza na cidade alemã de Hannover, entre 11 e 14 de janeiro, para fazer a apresentação mundial do Wise, a sua nova solução de pavimentos, que resultou de um investimento de 12 milhões de euros em investigação e desenvolvimento (I&D).

"O Wise assinala a entrada no mercado da primeira geração de pavimentos com a identidade Amorim", afirma a líder mundial do setor da cortiça, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 8 de janeiro.

Trata-se de um novo pavimento, "disruptivo pela inovação", que é constituído por cortiça e materiais reciclados, totalmente livre de PVC, cujo resultado é uma pegada de carbono negativa, garante o grupo sediado em Mozelos, Santa Maria da Feira.

"Estamos certos que oferecemos um produto único ao mercado. Wise é uma aposta sem precedentes da Amorim Revestimentos", enfatiza António Rios de Amorim, CEO da Corticeira Amorim.

"Pretendemos lançar um produto inovador com visuais atuais e modernos, com o conforto que a cortiça confere em termos acústicos e de resistência ao impacto e com uma pegada de carbono negativa e sem PVC, contribuindo positivamente para o equilíbrio ambiental", afiança o empresário.

Sob o slogan "Smart choice. Amazing sensations", o lançamento desta solução em vários países será acompanhado por "uma forte campanha de marketing, com especial incidência nos pontos de venda e comunicação para os meios especializados".

A campanha dará relevância às principais características do Wise, "que se diferencia por ser um produto sustentável, sem descurar características técnicas, como o facto de ser à prova de água e a possibilidade de aplicação em grandes áreas, até 300 metros quadrados, sem necessidade de juntas de dilatação ou de transição".