Corticeira Amorim abre nova fábrica nos Estados Unidos

A 2 de abril próximo, a Corticeira Amorim vai inaugurar uma nova fábrica nos Estados Unidos, num investimento total de 9,2 milhões de dólares (cerca de 8,1 milhões de euros), avança o "Dinheiro Vivo", suplemento de economia do JN e DN, este sábado, 23 de março.

Localizada no coração da Califórnia, a nova unidade do grupo português constitui o maior investimento imobiliário realizado pela líder mundial do setor corticeiro fora de Portugal.

As instalações a inaugurar irão dar corpo à nova sede da Portocork América, onde irão ser concentrados todos os serviços da subsidiária, que foi fundada em 1982, sendo uma das 52 empresas de distribuição que a Corticeira Amorim tem espalhadas pelo mundo.

A Portocork America comercializa as rolhas naturais "de alta qualidade" da Amorim nos Estados Unidos tradicionalmente o principal mercado do grupo português, mas que deu o ano passado lugar à França.

Dos 763 milhões de euros do volume de negócios registado pela Corticeira Amorim em 2018, o maior alto de sempre, o mercado francês gerou 20% do total, contra 17% dos Estados Unidos, com a desvalorização do dólar a constituir-se como um dos fatores que mais contribuiu para esta descida no "ranking" dos mercados de destino dos produtos do grupo sediado em Mozelos, Santa Maria da Feira.